Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı

08.06.2022 17:20
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 7'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 7'si yakalandı.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden emekli binbaşı Fikret Emek, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emekli albay Mustafa Levent Göktaş ve Tan Dervişoğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın geçmişi

Necip Hablemitoğlu, Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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42 ülkenin Büyükelçisi Aksaray'da 42 ülkenin Büyükelçisi Aksaray'da
Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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