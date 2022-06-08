Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi 3 Şubat'ta gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 2'si 15 Şubat'ta tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye 'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Ankara Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 9 kişi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

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