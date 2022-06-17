Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

17.06.2022 14:31
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltı süreleri uzatılan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltı süreleri uzatılan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Altan Bora, Osman Tuncer, Bülent Kutsal ve Tan Dervişoğlu, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılırken, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin'in gözaltı süreleri uzatılmıştı. Emek, Mumcuoğlu, Metin ve Aytekin, polisteki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye sevk edildi. 4 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli adliyede - Son Dakika

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