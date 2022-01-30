Üye Girişi
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

30.01.2022 18:37
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

"Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını alan hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek gözaltı süresini 4 gün uzattı.

Bozkır, ardından yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara'da evinin önünde suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

YORUMLAR
500

Necip Hablemitoğlu, Gözaltı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika


Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler         
20:36
Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı Acun Ilıcalı'dan Türk bayrağı talimatı! Hull City'nin paylaşımı Türkiye'den beğeni topladı         
18:29
Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu Hem de vaka sayılarının 100 bine geldiği zamanda! Bakan Koca, koronavirüsü griple eş tuttu         
17:57
Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor Galatasaray'da Domenec Torrent döneminin sonu geldi mi? Efsane isim koltuğu devralmaya geliyor         
17:12
Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah Erdoğan'dan Giresun teşkilat başkanına salon tepkisi: Ah başkan ah         
16:57
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na enteresan ima: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:52
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07

Son Dakika Haberleri
18:12 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi, Şevval Şahin'in erkek arkadaşını dövdü iddiası
17:51 Seçim hattı kızışıyor! HDP üçüncü ittifak için ilk yaptı
17:15 Gece vakti derin sularda korku dolu anlar! Gözleri parlayan yaratık, balıkçıya saldırdı
17:15 Son Dakika: Avustralya Açık'ta tarihi final! 5.5 saat süren maçta şampiyon Rafael Nadal
17:03 Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyüleyen anlar: Tarihi bir gündeyiz
17:02 İmamoğlu'ndan Trabzon'daki küçük çocukla ilgili açıklama!
16:59 Selin Ciğerci transparan pantolonuyla iddialı pozlar verdi
16:41 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da!
16:20 Karda doğa yürüyüşü renkli anlara sahne oldu
16:21 Kızılay'dan ihtiyaç sahiplerine giyim ve gıda yardımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2022 18:43:43. #1.12#
SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement