Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı" - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı"

06.09.2022 14:55

- Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında Göktaş'ın avukatı İvanov: "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı" Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı.

- Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında

Göktaş'ın avukatı İvanov: "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı"

SOFYA - Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı. Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Bulgaristan- Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Göktaş hakkında, "Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı" dedi.

Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan ve Bulgaristan-Türkiye sınırını yasadışı şekilde geçmekle suçlanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından emekli Albay Levent Göktaş, hakim karşısına çıkarıldı. Svilengrad Bölge Mahkemesi binasına elleri kelepçeli getirilen Göktaş'ın daha önce yarın sabah Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı ifade edilmişti.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, Göktaş'ın geçtiğimiz hafta cuma günü rutin polis kontrolü sırasında Svilengrad yakınlarında yakalandığını hatırlatarak, Türkiye'de siyasi nedenlerle arandığını ve işlemediği bir cinayetle suçlandığını söyledi.

Göktaş'ın siyasi sığınma talebinde bulunmak için vizesiz giriş yapabildiği yeşil pasaporta sahip olmasına rağmen tutuklanmamak için Bulgaristan'a kaçak geçtiğini belirten İvanov, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Svilengrad Bölge Mahkemesi'ndeki duruşma devam ediyor.

Türkiye Göktaş'ın iadesi için harekete geçti

Göktaş'ın yakalanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığı tarafından Bulgaristan'a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

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LEVENT GÖKTAŞ BULGARİSTAN DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI LEVENT GÖKTAŞ BULGARİSTAN DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısında
Kaynak: İHA

Necip Hablemitoğlu, Levent Göktaş, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Göktaş hakim karşısındaGöktaş'ın avukatı İvanov: 'Müvekkilim siyasi sığınma talebinde bulunacaktı' - Son Dakika

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