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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı - Son Dakika

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

03.02.2022 18:29

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.

Bunun üzerine Bozkır, sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının gözaltı süresini 4 gün uzattı. Ardından Bozkır, yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bozkır'ın gözaltı süresi, 30 Ocak'ta da uzatılmıştı.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı

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Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Polis, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı - Son Dakika
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