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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi

08.02.2022 09:21

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.

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Necip Hablemitoğlu, Türkiye, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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