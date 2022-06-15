Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı

15.06.2022 17:17
Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ünün savcılıktaki ifade işlemi tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden emekli asker Bülent Kutsal, emekli asker Tan Dervişoğlu, emekli asker Altan Bora ve Enver Altaylı ile bağlantılı Osman Tuncer'in cumhuriyet savcısına ifade verdiği öğrenildi. Gözaltına bulunan diğer isimlerden emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ile Mustafa Özcan'ın o dönem özel kalem ve şoförlüğünü yapan Memiş Aytekin'in ise gözaltı süreleri uzatıldı. Suikastın kilit ismi olduğu belirtilen dönemin Özel Kuvvetler MAK Alay Komutanı Mustafa Levent Göktaş'ın yakalanması için özel ekip oluşturulduğu ve her yerde arandığı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Necip Hablemitoğlu, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı - Son Dakika
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