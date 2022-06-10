Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 2 şüpheliden 1'i olan emekli asker Tan Dervişoğlu, yurt dışından Türkiye 'ye giriş yaparken gözaltına alındı. Operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen Dervişoğlu, İstanbul Havalimanında gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi. Gözaltı kararı bulunan ve suikastın talimatını verdiği iddia edilen Levent Göktaş ise hala aranıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Necip Hablemitoğlu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

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