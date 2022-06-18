Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 tutuklama daha - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 tutuklama daha

18.06.2022 10:23
Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 tutuklama daha

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin yürütülen soruşturmada 1 kişi tutuklandı.

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma çerçevesinde daha önce Nuri Gökhan Bozkır 'tasarlayarak öldürme' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından tutuklanmış, Bozkır'la irtibatlı olduğu belirlenen 2 kişi daha tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu hakkında 8 Haziran'da gözaltı kararı çıkartılmıştı. Göktaş dışındaki diğer şüpheliler gözaltına alınmış, şüphelilerden Bora, Tuncer, Kutsal ve Dervişoğlu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin, Ankara Adliyesine getirildi. İfadelerinin alınmasının ardından Emek, Mumcuoğlu, Aytekin ve Metin, Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mumcuoğlu tutuklanırken, Emek, Aytekin ve Metin de adli kontrolle serbest bırakıldı. - ANKARA

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Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin ifadeleri tamamlandı
Kaynak: İHA

Necip Hablemitoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 tutuklama daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada 1 tutuklama daha - Son Dakika
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