Bakan Soylu, yakalanan firari zanlı Levent Göktaş'ın iade süreci hakkında konuştu: Ya deport edilecek, ya da mahkeme süreci olacak

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Levent Göktaş, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.