Hablemitoğlu suikastının kilit ismi, iadeyi önlemek için kara propagandaya başladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastının kilit ismi, iadeyi önlemek için kara propagandaya başladı (2) - Son Dakika

Hablemitoğlu suikastının kilit ismi, iadeyi önlemek için kara propagandaya başladı (2)

6 saat önce

KOZİNOĞLU, SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜFETÖ'cü savcıların, Oda TV'ye bilgileri sızdırdığı iddiasıyla Ergenekon soruşturmasında tutukladığı MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 13 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölü bulundu.

Hablemitoğlu suikastının kilit ismi, iadeyi önlemek için kara propagandaya başladı (2), System.String[]

KOZİNOĞLU, SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ

FETÖ'cü savcıların, Oda TV'ye bilgileri sızdırdığı iddiasıyla Ergenekon soruşturmasında tutukladığı MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 13 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi nedeniyle ölü bulundu. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, adli tıp incelemesi yapıldı. Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlarda zehir olup olmadığı araştırıldı. Kozinoğlu'nun iskemik kalp krizi sonucu öldüğü yönünde otopsi raporu hazırlandı. Adli Tıp Kurumu'nun 3 aylık çalışması sonucunda kalptaki yağlı plak sebebiyle damarlardaki daralma ve tıkanmanın kalp krizine sebep olduğu belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:54 Kaynak: DHA
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