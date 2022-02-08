Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır adliyeye getirildi - Son Dakika

Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, TEM şubedeki gözaltı işlemlerinin ardından savcılık huzuruna çıkarılması için adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilen Bozkır'a 3 Şubat tarihinde ek gözaltı süresi alınmıştı. Cumhuriyet savcılığına ifade verecek olan Bozkır, savcılık talimatıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.

(Engin Yağcı/ İHA)