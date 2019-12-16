Hablemitoğlu suikastinin zanlısı 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hablemitoğlu suikastinin zanlısı 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Hablemitoğlu suikastinin zanlısı 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak

6 saat önce

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 17 yıl önce öldürülmesinin ardından bu yıl 10 Temmuz'da yakalanan katil zanlılarından biri, 10 Ocak 2020'de mahkemeye çıkarılacak.

Hablemitoğlu suikastinin zanlısı 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak, System.String[]

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 17 yıl önce öldürülmesinin ardından bu yıl 10 Temmuz'da yakalanan katil zanlılarından biri, 10 Ocak 2020'de mahkemeye çıkarılacak.


Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 17 yıl önce öldürülmesinin ardından katil zanlılarından biri, bu yıl 10 Temmuz'da Ukrayna'nın Kiev kentinde yakalanarak tutuklanmıştı. İstihbarat birimleri ve polisler tarafından gerçekleştirilen operasyonla Golosiyevskiy Bölgesi'nde yakalanan katil zanlısı Nuri G.B.'nin avukatları tutukluluk kararını Kiev Temyiz Mahkemesine göndermişti. Temyiz Mahkemesinde 31 Temmuz'da görülen duruşma Nuri G.B.'nin avukatları ve tercüman gelmediği için 8 Ağustos'a ertelenen ikinci duruşma ise savcı gelmediği için ertelenmişti. Ukrayna Mahkemesi, yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan Nuri G.B.'nin avukatlarının talebi üzerinde tutukluluk kararını ev hapsine çevirdi.


Kiev Savcılığından yeniden tutuklama talebi


Ev hapsinde bulunan zanlı Nuri G.B.'nin yeniden tutuklanması talebiyle Kiev Savcılığının başvurusu üzerine yeniden dava açıldı. Dava dosyası mahkemeye ulaştırılamadığı gerekçesiyle duruşma 10 Ocak 2020'ye ertelendi.


Öte yandan 10 Ocak'ta hakim karşına çıkacak zanlı Nuri G.B., Türkiye'ye iade edilmemek için Ukrayna'ya siyasi sığınma talebinde bulundu.


Polis kamerası kayıtlarına yansıyan yakalanma görüntülerinde, polisler tarafından Rusça olarak "Kaç yaşındasın? Doğum tarihin ne?" sorularına, "Ben Lehçe bilmiyorum, kusura bakmayın" şeklinde cevaplar veren Nuri G.B. "Nerelisin?" sorusunu "Türkiyeliyim" şeklinde cevaplamasının ardından adının Nuri olduğunu söylüyor.


Ankara Üniversitesinde görev yapan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 17 yıl önce bir suikast girişimiyle şüpheli bir şekilde öldürülmüştü. - KİEV

Necip Hablemitoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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