Habras'ta Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu" dedi.





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