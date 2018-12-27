Son Dakika Haberleri: Habras'ta Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

Habras'ta Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

1 saat önce

Habras'ta bir tonluk bomba ses hızını aştıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.

Habras'ta bir tonluk bomba ses hızını aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:25 Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı, Güncel
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