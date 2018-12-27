Habras'ta Bir Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı

Habras'ta bir tonluk bomba ses hızını aştıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.

Habras'ta bir tonluk bomba ses hızını aştı



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twıtter adresinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı TÜBİTAK SAGE HABRAS Altyapısı'nda tarihi bir ana daha şahit olduk. Yapılan testte; yaklaşık 1 tonluk mühimmat, ses hızının 1.5 katında hızlandırılarak hedefe ulaştı. Savunma sanayimiz için önemli bir başarıya daha imza atılmış oldu" dedi.

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