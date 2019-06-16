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Habur Çayı'na düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

13 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 13 yaşındaki Cihat Ecer'i arama çalışmaları sürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı'na düşen 13 yaşındaki Cihat Ecer'i arama çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında oynarken dengesini kaybederek düşen Ecer için Jandarma, AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Van'dan gelen dalgıç polislerin de destek verdiği arama çalışmasında drone da kullanıldı. Akşam saatlerine kadar vatandaşların da desteğiyle devam eden çalışmadan sonuç alınamadı. Ara verilen arama çalışmasına yarın devam edilecek.
Taşarası Köy Muhtarı Abdüsselam Ecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Habur Çayı'nın yağışlar nedeniyle tehlikeli boyuta ulaştığını ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin suda boğulduğunu dile getirdi.
Akarsu çevresinde tedbir alınması için yetkililerden talepte bulunan Ecer, "Bu çocukları bu sudan koruyabilmek için bir tedbir alınsın. Her zaman bu dere bize tehlike yaşatıyor. İnsanlarımızın bu tehlikeden korunmasını istiyoruz." dedi.
Dün 13 yaşındaki Cihat Ecer, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında oynarken suya düştü. Kardeşini kurtarmak isteyen ağabey Mustafa Ecer (23) de çaya girmişti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine akıntıya kapılan ve gözden kaybolan kardeşler için arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma, AFAD İl Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda ağabey Ecer'in cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.
Ecer'in cesedi otopsi için Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Habur Çayı'na düşen çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Jandarma, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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