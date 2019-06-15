Son Dakika Haberleri: Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmak isterken boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmak isterken boğuldu

4 saat önce

Şrnak'ta, Habur Çayı'na düşen 11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan şahıs boğuldu.

Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmak isterken boğuldu, System.String[]
Şrnak'ta, Habur Çayı'na düşen 11 yaşındaki çocuğu kurtarmaya çalışan şahıs boğuldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyünde, dere yatağında oynayan çocuklardan Jehat Ecer suya düştü. Azgın suda ilerleyen çocuğu kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mustafa Ecer isimli vatandaş da çocuğu kurtarmak isteyince boğuldu. Dereye düşen çocuğu kurtarmak isteyen gencin cansız bedeni Komato bölgesinde bulundu. Mustafa Ecer'in cansız bedeni ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 11 yaşındaki Jehat Ecer'i arama çalışmaları sürüyor.

Dut yemek için dere yatağına giden Demhat Ecer isimli çocuk olayı şöyle anlattı: 'Arkadaşımla beraber dükkana gidecektik. Dere kenarında dut ağacı vardı. Tam dut almaya çalışırken dal kırıldı. Arkadaşım suya düştü. Ben de koşup bizimkilere haber verdim sonra herkes buraya koştu. Arkadaşım gözümün önünde gitti" dedi.

Olay yerine gelen AFAD ve jandarma arama çalışmalarına başladı. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan jandarma uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı? İşte son anket sonucu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Habur Çayı'na düşen çocuğu kurtarmak isterken boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]