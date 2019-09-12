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Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedine ulaşıldı

52 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Haziran'da Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedine ulaşıldı.

Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedine ulaşıldı, System.String[]

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Haziran'da Habur Çayı'na düşen çocuğun cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Taşarası köyündeki Habur Çayı kenarında 15 Haziran'da oynarken dengesini kaybederek düşen 13 yaşındaki Jihat Ecer'in cesedi köylüler tarafından kaybolduğu yerden 2 kilometre ilerde bulundu.

Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma ekipleri, Ecer'in cesedini sudan çıkardı.

Ceset, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Habur Çayı kenarında oynarken dengesini kaybederek düşen Ecer'i kurtarmak için suya atlayan ağabey Mustafa Ecer (23) de akıntıya kapılmış, cesedi aynı gün arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu.

Beytüşşebap, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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