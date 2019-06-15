Son Dakika Haberleri: Habur Çayında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
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Habur Çayında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı

2 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayına giren ve suda kaybolan iki kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Habur Çayında kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayına giren ve suda kaybolan iki kişiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünden geçen Habur Çayına giren 2 genç akıntıya kapıldı. Olayı gören vatandaşlar suya kapılan gençleri kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların başlattığı çalışmalarda gençlerden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer gencin bulunması için suda arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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