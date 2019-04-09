Habur'da 2'si Kadın PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

IRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

IRAK'ın kuzeyindeki PKK kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu.



Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geldi. Jandarmaya teslim olan teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



4 terörist ile birlikte Mart 2019 tarihinden bu yana 16'sı kadın, 39 PKK'lı, Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu. - Şırnak

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