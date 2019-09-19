Son Dakika Haberleri: Habur'da 4'ü kadın 6 pkk'lı teslim oldu
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Habur'da 4'ü kadın 6 pkk'lı teslim oldu

15 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Habur'da 4'ü kadın 6 pkk'lı teslim oldu, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 6 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Silopi, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:24 Kaynak: DHA
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