ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
10.07.2020 01:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Habur'da 5 terörist teslim oldu - Son Dakika