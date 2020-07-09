Habur'da 5 terörist teslim oldu (2) - Son Dakika

Habur'da 5 terörist teslim oldu (2)
BAKANLIKTAN AÇIKLAMAŞırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden S.Y.'nin 2012 yılında, Ö.B.'nin 2013 yılında, H. Ç.'nin 2014 yılında, O.C.Y.'nin 2015 yılında, F.K.'nin 2016 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi" denildi.
Haber: ANKARA,
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:04 Kaynak: DHA
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