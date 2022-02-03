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Habur'da 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Habur'da 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

03.02.2022 11:21
Habur'da 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda, bir yolcu otobüsünde bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenilen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Gümrük Kapısı'nda, bir yolcu otobüsünde bidonlara gizlenerek Türkiye'ye sokulmak istenilen 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü sorumluluk sahasına gelen yabancı plakalı bir yolcu otobüsü riskli bulundu.

X-ray tarama cihazına sevk edilen araç, daha sonra arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Köpeklerin aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine bu bölümler açıldı. Bagajda bulunan ve şüpheli görülen 3 bidon içindeki sıvının analiz edilmesine karar verildi.

Kimyasal madde tespit cihazıyla analizi gerçekleştirilen sıvı çözeltinin "metamfetamin hidroklorür" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Yabacı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

57 kilogram uyuşturucuya ve otobüse el konuldu.

Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Habur'da 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Habur Gümrük Kapısı, Uyuşturucu, Türkiye, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Habur'da 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Habur'da 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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