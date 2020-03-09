Habur'da bekleyen şoförlere çorba ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Habur'da bekleyen şoförlere çorba ikramı - Son Dakika

Habur'da bekleyen şoförlere çorba ikramı

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılması üzerine Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere çorba ikramı yapıldı.

Habur'da bekleyen şoförlere çorba ikramı, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısının korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlara kapatılması üzerine Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere çorba ikramı yapıldı.


Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan 5 bin araçlık Tır Parkı'nda bekleyen şoförlere Başverimli Belde Belediyesi tarafından çorba ikram edildi. 2 bin 500 kişilik hazırlanan çorba Tır Parkı sahasında dağıtıldı. Dağıtıma katılan Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, şoförlere kendi eliyle çorba ikram ederek birlikte kahvaltı yaparak sohbet etti. Her şeyin başının sağlık olduğunu dile getiren Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Habur Sınır Kapısı'nın bu maksatla kapandığını söyledi. Başverimli Belediyesi olarak Tır Parkı'nda bekleyen şoförlerin yanında olduklarını söyleyen Başkan Tatar, "Şoför arkadaşlarımızın aileleri burada değil. Çoğu dışarıdan gelmiş ve mağdurlar. Başverimli Belediye Başkanı olarak ne gerekiyorsa şoför arkadaşlarımızın yanında olacağım. Maddi manevi desteklerimizi sunacağız" dedi.


Devletin sağlık açısından Irak'a geçişlere izin vermediğini belirten şoförler de çorba dağıtımı için belediye başkanına teşekkür etti. - ŞIRNAK

Başverimli, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
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