Habur'da bekleyen şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

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Habur'da bekleyen şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtıldı
6 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı tarafından Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı tarafından Habur Sınır Kapısı'nda bekleyen şoförlere maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımı yapıldı.
Silopi Kızılay Şubesi, Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan TIR ve kamyon kamyonların bekletildiği İl Özel İdaresi Parkı'nda koronavirüs salgınına karşı eldiven, maske ve dezenfektan dağıttı. Şoförlerin sıra beklediği kuyrukta sosyal mesafeyi koruyarak dağıtım yapan Kızılay ekibi, dağıtılan maske ve eldivenin takılması uyarısı da yaptı. Şoförlerde dağıtım yapan Kızılay ekibine teşekkür ederek "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:14 Kaynak: DHA
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