Habur'da teslim olan 5 teröristten 4'ü tutuklandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olan 5 PKK'lı teröristten 4'ü tutuklandı.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki barınaklarından kaçan 5 PKK'lı terörist, 9 Temmuz günü Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Emniyetteki sorguları önceki gün tamamlanan 4 terörist, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Teslim olan 1 PKK'lının ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.