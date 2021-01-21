Gümrük muhafaza ekiplerince Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur\'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Son Güncelleme: 21.01.2021 12:22

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 29 bin paket kaçak sigara ve 253 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, toplam 29 bin paket kaçak sigara ve 253 cep telefonu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda analiz neticesinde riskli görülen bir tır mercek altına alındı.

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı, dedektör köpeklerinin de tepki vermesi üzerine söz konusu bölümler açıldı.

Açılan bölümlere yerleştirilen halatlar yardımıyla bir düzenek kurulduğu ve kaçak sigaraların gizlendiği anlaşıldı. Gizli bölmelerde saklanan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda da benzer bir yöntemin cep telefonu kaçakçılarınca kullanıldığı saptandı. Yapılan analiz sonrasında kaçak cep telefonlarını gizli bölmesinde bulunduran araç tespit edildi.

X-ray taraması sonrasında araçta bulunan cep telefonlarının yeri belirlendi. Bu bölgeler açıldığında şeritler halinde birbirine bağlanarak gizlenen piyasa değeri yaklaşık 820 bin lira olan toplam 253 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gümrük muhafaza ekiplerince Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümrük muhafaza ekiplerince Habur'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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