Habur Mülki İdare Amirliğine ziyaret

Cizre
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç, beraberindeki A2 ve B2 yetki belgesine sahip firma temsilcilerinden oluşan heyetle, Habur Sınır Kapısında görev yapan mülkü idare amirlerini ziyaret etti.
Sefinç ve beraberindekiler İpekyolu
Habur Sınır Kapısı Müdürü Ali Gökdemir, Habur Gümrük Bölge Müdürü Yalçın Özden
ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Müdürü Ali Avni
Dinç'i makamında ziyaret ederek, görüştü.
Ziyaretlerde, firmalarının sorunların yanı sıra, nakliye sektörü ve ihracatçı firmaların talepleri iletildi.