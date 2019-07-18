Son Dakika Haberleri: Habur Mülki İdare Amirliğine ziyaret
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Habur Mülki İdare Amirliğine ziyaret

2 saat önce

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç, beraberindeki A2 ve B2 yetki belgesine sahip firma temsilcilerinden oluşan heyetle, Habur Sınır Kapısında görev yapan mülkü idare amirlerini ziyaret etti.

Habur Mülki İdare Amirliğine ziyaret, System.String[]
Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sefinç, beraberindeki A2 ve B2 yetki belgesine sahip firma temsilcilerinden oluşan heyetle, Habur Sınır Kapısında görev yapan mülkü idare amirlerini ziyaret etti.
Sefinç ve beraberindekiler İpekyolu Habur Sınır Kapısı Müdürü Ali Gökdemir, Habur Gümrük Bölge Müdürü Yalçın Özden ile Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Müdürü Ali Avni Dinç'i makamında ziyaret ederek, görüştü.
Ziyaretlerde, firmalarının sorunların yanı sıra, nakliye sektörü ve ihracatçı firmaların talepleri iletildi.
İpekyolu, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:15 Kaynak: AA
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