Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
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