Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

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Habur Sınır Kapısı, 'koranavirüs' nedeniyle kapatıldı
6 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:25 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesindeki Irak
'a açılan Habur Sınır Kapısı
, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.
Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.
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