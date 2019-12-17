Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen iki tırda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Kapısı'nda araçlara yönelik risk analizinde Irak'tan boş geldiği beyan edilen Türkiye plakalı iki tır "riskli" görüldü. Söz konusu araçlara ilişkin bakanlık kullanımındaki bilgi sistemlerinde ihbar kaydının bulunması şüpheyi artırdı.

Şüpheli araçlar gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada araçlarda şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine, çay tütün dedektör köpeği aracılığıyla arama gerçekleştirildi.

Dedektör köpeğinin tır dorsesinin tabanına tepki vermesi sonrası, Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın soğuk hava tertibatı altındaki bölme söküldü. Dorsenin orijinal yapısının kaçak sigaraları saklamak amacıyla değiştirildiği anlaşıldı. Araçların altında 1300 santimetre uzunluğunda, 5 "zula" olarak tabir edilen bölmelerin oluşturulduğu ve bu bölmelere halat düzeneği bağlanarak sigaraların gizlendiği belirlendi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde iki araçta ele geçirilen 74 bin paket sigaranın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 50 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Kaçak sigaralara el konulurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.