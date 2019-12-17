Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen Türkiye plakalı iki tırda 1 milyon 50 bin lira değerinde 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısı'na gelen Türkiye plakalı iki tırda 1 milyon 50 bin lira değerinde 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısı'na gelen araçlara ilişkin yapılan risk analizi çalışması sonucu, Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türkiye plakalı iki tır, riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu araçlara ilişkin, Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemlerinde ihbar kaydının bulunması şüpheyi arttırdı.

Şüpheli araçlar gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında araçlarda şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine çay tütün dedektör köpeği aracılığıyla arama yapıldı. Dedektör köpeğinin tır araçlarının dorsesinin tabanına tepki vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın soğuk hava tertibatı altındaki bölme söküldü. Dorsenin orijinal yapısının kaçak sigaraları saklamak amacıyla değiştirildiği anlaşıldı. Araçların altında bin 300 santimetre uzunluğunda, 5 adet zula olarak tabir edilen bölmelerin oluşturulduğu ve bu bölmelere halat düzeneği bağlanarak sigaraların gizlendiği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde iki araçta ele geçirilen 74 bin paket sigaranın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 50 bin Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Söz konusu kaçak sigaralara el konulurken konuya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Habur Sınır Kapısı, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
17:26 Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir - Son Dakika
17:26 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
17:26 Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı - Son Dakika
17:25 Iğdır aşk engel tanımadı - Son Dakika
17:25 Edirne kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]