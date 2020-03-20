Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 taraflı geçişe kapatıldı. Sınır kapısında, uzun araç kuyruğu oluşurken, TIR parkında bekleyen sürücülerin ise taşıdıkları yükleri Irak'a ulaştırma girişimleri sürüyor. Türk şoförler, araçlarını, Irak'ın Halil İbrahim Gümrüğü ile Habur Sınır Kapısı arasındaki köprünün sınır çizgisine götürüp, Irak'tan gelen şoförlere teslim ediyor. Türk şoförler geri dönerken, Iraklı şoförler ise aracı ülkesine götürüyor. Irak'tan gelen araçlar da gümrük sahasında dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra yurda giriş yapabiliyor.

4 bin aracın bulunduğu Habur Sınır Kapısı'ndan günde yaklaşık 500 aracın Irak'a giriş yaptığı öğrenilirken, TIR parkında bekleyen şoförler ise koronavirüs nedeniyle önlemler aldıklarını söyledi.

İstanbul'dan Irak'ın Zaho kentine yük taşıdığını söyleyen TIR şoförü Yusuf Polat, "Buraya ilk gelişimiz. Irak'a gitmesi gereken aracımızı sınır çizgisine götürüp, başka bir şoföre teslim edeceğiz. Geri dönüşümüz ne zaman olur onu bilmiyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:50 Kaynak: DHA

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