Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler alındı - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındığını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Yardımcısı Turagay, beraberinde Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Gebeş, Habur İşletme Müdürü Vefat Şahin ile valiliğe geçti.

Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüşen Turagay, çıkışta yaptığı açıklamada, Türkiye için çok önemli bir ihracat kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceğini söyledi.

Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığının her türlü girişimde bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı olarak da her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Turagay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Habur Sınır Kapısı'nda çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Koronavirüs tehdit oluşturuyor tüm dünya için. Türkiye'nin de sınırlarına dayanmış durumda. Ama bununla ilgili riskin minimize edilmesi için Türkiye'de her türlü tedbir alınıyor. Her şey Sağlık Bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Biz de ilgili kuruluşlar olarak, Ticaret Bakanlığı olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayret gösteriyoruz. Şu an 5 olan peron sayımızı 9'a çıkaracağız. Günlük bin 500 araç işlem yaparken, bununla birlikte 3 bine kadar çıkaracağız. Başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz."

"9 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz"

Habur Sınır Kapısı'nın Irak ile ihracatta önemine değinen Turagay, "9 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Irak'tan aynı zamanda 2,9 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Bugün Habur Sınır Kapısı 5 perondan çalışıyor. Habur Sınır Kapısı'ndan senede 3 milyon 600 bin yolcu, 1,5 milyon da araç giriş çıkışı yapılıyor." dedi.

Sınır kapısındaki tır parklarında zaman zaman 15-20 kilometreye varan kuyruklar oluştuğuna işaret eden Turagay, "Habur Sınır Kapısı'nı modernize ediyoruz. Bugün Habur Sınır Kapısı'nda yapmamız gerekenlere bakacağız." ifadelerini kullandı.