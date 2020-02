Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler alındı - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın Şırnak Valiliğine gelişi

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın Rıza Tuna Turagay'ı karşılaması

Bakan Yardımcıs Turagay'ın valilikte şeref defterini imzalaması

Turagay'ın konuşması ve valilikten ayrılması

Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler alındı

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:

"Habur Sınır Kapısı'nda çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık"

"Şu an 5 olan peron sayımızı 9'a çıkaracağız. Günlük bin 500 araç işlem yaparken, bununla birlikte 3 bine kadar çıkaracağız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüse karşı önlem alındığını belirtti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Bakan Yardımcısı Turagay, beraberinde Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Çebeş, Habur İşletme Müdürü Vefat Şahin ile Valiliğe geçti.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile görüşen Turagay, çıkışta yaptığı açıklamada, Türkiye için çok önemli bir ihracat kapısı olan Habur Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceğini söyledi.

"Türkiye'de her türlü tedbir alınıyor"

Koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanlığının her türlü girişimde bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı olarak da her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Turagay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Habur Sınır Kapısı'nda çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Koronavirüs tehdit oluşturuyor tüm dünya için. Türkiye'nin de sınırlarına dayanmış durumda. Ama bununla ilgili riskin minimize edilmesi için Türkiye'de her türlü tedbir alınıyor. Her şey Sağlık Bakanlığımız tarafından yerine getiriliyor. Biz de ilgili kuruluşlar olarak Ticaret Bakanlığı olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayret gösteriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz."

"9 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz"

Habur Sınır Kapısı'nın Irak ile en önemli ihracat yapılan ülkelerinin başında geldiğini vurgulayan Turagay, ticarette çok önemli bir ortaklıkları olduğunu ifade etti.

"Irak'tan ihracatımızda üçüncü sırada, 9 milyar dolarlık bir ihracat yapıyoruz" diyen Turagay, "Irak'tan aynı zamanda 2.9 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Bu gün Habur Sınır Kapımız beş perondan çalışıyor. Senede Habur Sınır Kapımızdan 3 milyon 600 bin yolcu, 1,5 milyonda araç giriş çıkışı yapılıyor" dedi.

Sınır kapısında tır parklarında zaman zaman 15-20 kilometreye varan kuyruklar olduğunu aktaran Turagay, "Habur Sınır Kapısını modernize ediyoruz. . Bu gün Habur Sınır Kapımızda yapmamız gerekenlere bakacağız" diye konuştu.

Irak'ın bölge insanı ve Türkiye için çok önemli olduğunu burayı etkin bir şekilde işletmenin temel öncelikleri olduğunu bildiren Turagay, yaşanan sıkıntıları çözüp ticareti artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.