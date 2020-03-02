Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu - Son Dakika
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Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu

6 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca sahra hastanesi kuruldu.

Habur Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kuruldu, System.String[]

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca sahra hastanesi kuruldu.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı, 29 Mart'ta iki yönlü geçişlere kapatıldı. Sınır kapısının kapanmasıyla yurt dışında kalan Türk şoför ve vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor. Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra hastanesinde sağlık kontrollerinin ardından yurda alınıyor.

Öte yandan Habur Sınır Kapısı'nda TIR şoförlerinin ise bekleyişi sürüyor. Kapının kapanmasını ardından TIR şoförleri, gümrük sahası içerisinde Irak'tan gelecek TIR'lara yüklerini devredecekleri öğrenildi.


Habur Sınır Kapısı, Sağlık Bakanlığı, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:20 Kaynak: DHA
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