Habur Sınır Kapısı'nda sosyal mesafeli bayram kutlaması - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda gümrük personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak şoförlerin bayramını kutladı.

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, bayramı ailelerinden uzakta buruk geçiriyor.

Gümrük personeli, sosyal mesafe kuralını gözeterek, sahada bekleyen ve yurda giriş yapan şoförlerin bayramlarını kutladı, onlara kolonya, şeker ve lokum ikram etti.

Tır şoförlerinden Hüseyin Zamur, yaptığı açıklamada, bayramı evden uzakta geçirdiğini belirterek, bayramını kutlayan personele teşekkürlerini iletti.

Ahmet Gülşan da Habur Sınır Kapısı üzerinden yük taşıdığını ifade ederek, "Bayramı çocuklarımdan uzak kutladım. Habur Gümrük Müdürlüğü personeli bizimle bayramlaştı, sağ olsunlar." dedi.