Son Dakika Haberleri: Habur Sınır Kapısı'nda Teslim Olan Deaş'lı, Adıyaman'da Adliyeye Sevk Edildi

Habur Sınır Kapısı'nda Teslim Olan Deaş'lı, Adıyaman'da Adliyeye Sevk Edildi

3 saat önce

SURİYE'ye evlendikten sonra giderek, terör örgütü DEAŞ'a katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'mavi' kategoride başına konulan 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İ.

Habur Sınır Kapısı'nda Teslim Olan Deaş'lı, Adıyaman'da Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
SURİYE'ye evlendikten sonra giderek, terör örgütü DEAŞ'a katılan ve İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'mavi' kategoride başına konulan 1 milyon 500 bin lira ödülle aranırken, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Ayşenur İ. (24), getirildiği Adıyaman'da adliyeye sevk edildi.

Adıyaman'da E.O. ile 2014 yılında evlendikten sonra yasa dışı yollarla Suriye'ye giden Ayşenur İ., burada terör örgütü DEAŞ'a katıldı. Pişman olup, örgütten kaçtığı öne sürülen Ayşenur İ., yine yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmek isterken, terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca esir alındı. Teröristlerin kampında 8 ay tutulan Ayşenur İ., Suriye'ye yasal yollarla geçen babasıyla birlikte pazartesi günü Habur Sınır Kapısı'na gelerek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'mavi' kategoride yer alan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan Ayşenur İ., Adıyaman Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan sorgusunun ardından işlemleri tamamlanan Ayşenur İ., bugün adliyeye sevk edildi. - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:12 Kaynak: DHA

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