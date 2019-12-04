Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 yükseldi

Habur Sınır Kapısı'ndan yapılan ihracatta yüzde 30 artış oldu.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra Irak sınırına yakın Özgün köyündeki serada çalışanlarla domates hasadı yaptı.

Şırnak'ta istihdama ve ekonomiye yönelik her türlü girişime destek verdiklerini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Biraz önce Habur Bölge Müdürümüzden bilgiler aldık. Bu sene Habur'da yaptığımız ihracatımız yüzde 30 artmış ve 2 milyar doların üzerine çıkmıştır. Hepimizi sevindiriyor, gururlandırıyor. Bunlar ülke ekonomisinin geleceği acısından ziyadesi ile bizleri mutlu ediyor. Devletimizin sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlamış olduğu teşvikleri vatandaşlarımızla buluşturmak suretiyle bu ve benzeri yatırımların daha da artması için hep birlikte gayret sarf edeceğiz."

Sera işletmecisi Abdullah Soysal ise serayı devletin sağladığı destekle kurduklarını aktararak, yetkililere teşekkür etti.