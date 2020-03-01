Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması - Son Dakika

Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.


Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü. - ŞIRNAK

Habur Sınır Kapısı, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı
Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçağının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 16:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]