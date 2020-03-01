Son Dakika › Güncel › Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması - Son Dakika
Habur Sınır Kapısı'nın giriş ve çıkışlara kapatılması
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı, korona virüsü ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Sağlık Bakanlığınca korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı dün gece yarısı itibarı ile iki yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Sınır kapısına gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi. Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasından sonra uzun araç kuyrukları ile gündeme gelen yolun boş kaldığı görüldü. - ŞIRNAK
Son Dakika Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı Yunanistan Savunma Bakanı: Türkiye mültecileri durdurmamakla kalmıyor aynı zamanda yardım ediyor Esed Rejimi'ne ait SU-24 tipi savaş uçağının düşürülme anına ait görüntüler ortaya çıktı Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği karargahta dikkat çeken uyarı levhası