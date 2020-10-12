Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı - Son Dakika

Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı

12.10.2020 12:28
Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı, System.String[]

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Aydoğan, Irak tarafında yığılan 10 bin aracın, Türkiye'ye çıkışının hızlandırılması için Türk ve Kuzey Irak yetkililerinin bir araya geldiğini söyledi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tahir Aydoğan, Irak tarafında yığılan 10 bin aracın, Türkiye'ye çıkışının hızlandırılması için Türk ve Kuzey Irak yetkililerinin bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye ve Kuzey Irak gümrük yetkilileri, Habur Sınır Kapısında sorunları masaya yatırdı. UND'nin talebiyle Habur Sınır Kapısında Türk ve Kuzey Irak gümrük yetkililerinin bir araya geldiğini ifade eden UND Yönetim Kurulu Üyesi M. Tahir Aydoğan, Irak tarafında meydana gelen yığılmaları giriş ve çıkış sayısının yeniden düzenlenerek, yığılmaların eritileceğini kaydetti. Habur Sınır Kapısında Silopi Kaymakamı Can Kazım Kurucu, Habur Bölge Müdürü Mehmet Enver Gök ve Halil İbrahim Bölge Müdürü Fersent'in bir araya geldiği toplantıda, sınır kapısında giriş ve çıkışlarda meydana gelen sorunların masaya yatırıldığını ifade eden Aydoğan, "Kuzey Irak tarafında 10 bin dolayında araç yığılması var. Bu yığılmanın eritilmesi için bin 200 olan araç girişi çıkışını 2 bine çıkarılması kararlaştırıldı. Bu konuda bize her zaman destek olan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Nakliyecilerimizin sıkıntılarını, sorunları kendi sıkıntı ve sorunumuz olarak değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürütüyoruz. İhracatın önünü açmak ve ekonomik kalkınmaya destek olmak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi. - MARDİN

Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı
Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Aydoğan, Habur, Irak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı - Son Dakika Ekonomi

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