Haç atma töreninde boğulma tehlikesi geçiren kişinin sağlık durumu iyi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haç atma töreninde boğulma tehlikesi geçiren kişinin sağlık durumu iyi - Son Dakika

Haç atma töreninde boğulma tehlikesi geçiren kişinin sağlık durumu iyi

6 saat önce

HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü için denize atılan haçı çıkarmak için Haliç'te denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirmiş, deniz polisi ve dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı.

Haç atma töreninde boğulma tehlikesi geçiren kişinin sağlık durumu iyi, System.String[]
HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümü için denize atılan haçı çıkarmak için Haliç'te denize giren bir kişi  boğulma tehlikesi geçirmiş, deniz polisi ve dalgıçların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı. İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve adının Hristos Vosnakidis (46) olduğu öğrenilen kişinin  sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanede gözetim altında tutulan Vosnakidis'in haç atma töreni için Yunanistan'dan eşi ve oğlu ile birlikte geldiği öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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