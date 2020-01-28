Hac başvurularında 18 binlik boş kontenjan için kayıtlar 30 Ocak'ta başlayacak - Son Dakika

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, hacca kayıt yaptıramayanların sayısının 18 bin kişi civarında olduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili daha önce belirlenen, ilan edilen hac takvimimize göre 30 Ocak Perşembe günü sabahtan itibaren kayıtlar başlayacak. Bu, kuradan çıkmayan hacı adaylarımız için yolun sonu olmadığını gösteriyor. Hacı adaylarının şansları devam edecek." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Ocak'ta kuraların çekildiğini, kuralar sonucu 83 bin 430 insanın hacca gitme hakkının ortaya çıktığını ve kayıtlar için de 13-24 Ocak tarihleri arasının belirlendiğini anımsattı.

13-24 Ocak tarihleri arasında hacıların büyük çoğunluğunun kayıtlarını yaptığını, paralarını ödediğini ve hacca gitmeye hak kazandığını söyleyen Şahin, ancak içlerinde gerek yaşlılıktan dolayı, hastalıktan dolayı ve bir kısmının da ekonomik sebeplerden dolayı kayıtlarını yaptıramadığını dile getirdi.

Şahin, hacca kayıt yaptıramayanların sayısının 18 bin kişi civarında olduğunu dile getirerek, "Bunlarla ilgili daha önce belirlenen, ilan edilen hac takvimimize göre 30 Ocak Perşembe günü sabahtan itibaren kayıtlar başlayacak. Bu, kuradan çıkmayan hacı adaylarımız için yolun sonu olmadığını gösteriyor. Hacı adaylarının şansları devam edecek." diye konuştu.

Söz konusu 18 bin insanın da bir kısmı muhtemelen gitmeyeceğini kaydeden Şahin, "Onlarla ilgili yeni bir takvim ilan edilecek. Bu şekilde epey bir süre insanımızın hacca gitme şansı devam edecektir. Kuradan çıkmayıp da hayal kırıklığına uğrayan insanımıza bu şekilde müjde verebiliriz. Umarım bütün ümmetimiz, hacca gitmek isteyen herkes hacca gider ve kutsal topraklara kavuşur." ifadelerini kullandı.

"Umre başvurularında geçen yıla göre ciddi bir artış var"

Şahin, umre başvurularında geçen yıla göre ciddi bir artışın olduğuna işaret ederek, "Aslında iki sene önce umre sayısında çok ciddi bir rakama ulaşmıştık, 500 bine dayanmıştık. Daha sonra dövizde artan kur artışı ve gördüğünüz ekonomik sebeplerden dolayı geçen yıl ciddi bir azalma oldu, 330 bin civarına düştü sayımız. Umre başvurularında bu sene hedefimiz 400 bin kişiydi. Çok şükür bugün itibarıyla bu hedefimize ulaşma noktasında çok ciddi bir ışık görüyoruz." şeklinde konuştu.

Bu sene 180 bin kişi civarında şu ana kadar insanın umreye gittiğini hatırlatan Şahin, "Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 130 bin civarıydı, yani yüzde 45-50'ye yakın bir artış var. Artık önümüzdeki dönemde hedeflediğimiz 400 bin sayısını çok rahatlıkla aşacağımıza, özlediğimiz eski günlere döneceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, hacı adaylarına bazı uyarılarda bulunmak istediğini ifade ederek, hac ücretlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan hac ortak hesaba yatırıldığını ve bu yedek kayıtlarda da aynısının devam edeceğini vurguladı.

Hiçbir kimseye, hiçbir kişiye, hiçbir kuruma elden ödeme kesinlikle ama kesinlikle yatırılmamasını tavsiye ettiğini kaydeden Şahin, "Bu hususa özellikle dikkat çekiyoruz. Çünkü bazen hacı adaylarımız yaşlı insanlar oluyor, siz bankaya kadar yorulmayın, verin parayı biz sizin adınıza yatırırız diyenler oluyor ve bunlar yatırılmıyor, yatırılmayınca da hacı dayının kayıt hakkı kayboluyor. Yıllarca hacca gitmek için bekleyen hacı adaylarımızın bu şansı kaybetmeleri hepimizi üzer. Özellikle belirtelim, öyle hemen bir gün içinde para yatırılacak diye bir şey yok. Belirli bir takvim aralığı var, 30 Ocak ila 7 Şubat arasında herhangi bir günde para yatırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Üçüncü kişilere yapılan elden ödemeler, mağduriyete sebep olabilir"

Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığının, katılım bankaları ve Ziraat Bankası ile anlaşmış durumda olduğunu, hacı adaylarının bunlardan birine gidip, T.C. kimlik numarası ve hangi acente ile hacca gidecekse onun ismini bildirerek, paralarını yatırabileceğini ifade ederek, "Bu durumda olduğu zaman hiç kimseden bir hac hak kaybı olmayacaktır. Üçüncü kişilere yapılan elden ödemelere veya başka acentelerin hesabına yapılan ödemeler mağduriyete sebep olabilir." dedi.

İkinci uyarısının da umre ile ilgili olduğunu aktaran Şahin, "Geçen yıldan bu zamana umre maliyetlerinde ciddi artışlar oldu. 200 dolara yakın umre vizelerine gelen ek vergiler, zamlar ve sigorta bedelleri oldu. Dolayısıyla, umrede geçen yıldan bu yıla ciddi bir maliyet farkı var. Çok ucuz fiyata umre tercih eden vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Mutlaka mağduriyet yaşayacaklardır." şeklinde konuştu.

Şahin, bin 50 doların altındaki umrelere çok dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Sadece bunu söylemekle yetinelim. Bir maliyeti var. Bu maliyetin altında satışlar her zaman mağduriyete sebep olabilir. Umreci arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve insanımızın bu konulara dikkat etmesini özellikle istirham ediyorum." açıklamasını yaptı.