Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek - Son Dakika

Hac'ca 18-60 yaş arası çift doz aşı olanlar gidebilecek

Suudi Arabistan mesafeli hac menasikleri için ülke kontenjanlarını normalin 5'te 1'ine indirmeyi planlıyor

BURSA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl Suudi Arabistan'ın mesafeli ve sınırlı hac için ülkelerle istişari görüşmelere başladığını duyurdu.

Tvnet'in Bursa'da düzenlediği iftar programına katılan Erbaş, hac ile alakalı gelişmelerin sorulması üzerine kayıtlarda ilk defa 2020 yılında Hac farizasının dışarıdan iştirak olmadan yapıldığına dikkat çekti. Geçen yıl sıra bekleyen ablası ve enitesine kuradan hac yapma imkanı çıktığını anlatan Ali Erbaş, bu yılda 60 yaş sınırı getirilmesi sebebiyle akrabalarının hacca gidemeyeceklerini söyledi. Suudi Arabistan'ın Hac Bakanlığı yetkililerinin, Müslüman ülkeler ile 2021 yılında sınırlı ve mesafeli bir Hac organizasyonu için görüşmelere başladığını anlatan Başkan Ali Erbaş, "2020 yılında kuradan çıkmış olan 83 bin 500 hacı adayımız var idi. Hiçbirisi gidemedi tabi. Benim ablam ile eniştem 10 yıl beklediler, gidemediler. 11. yıl ben başkan oldum, 'Herhalde bu sefer gideriz' dediler, yine gidemediler. 12. yıl kuradan çıktılar, bu seferde salgından dolayı gidemediler. Yaşları da şimdi 60'ın üzerinde. Bu sene eğer olursa Suudi Arabistan'ın ön şartlar bize ulaştı. İlk belirlenen yaş ve aşı şartları oldu. Buna göre 18 ile 60 yaş arası hacı adaylarımız kabul edilebilecek. Türkiye'nin geçen yıl hac için kur'a ile belirlediği 80 bin (ülke kontenajınımız) vatandaşımız vardı. Ancak salgın hastalık sebebiyle gidemediler. Bu yılda 60 yaş sınırı getirildi. Bu yılda birçok hacı adayımız yaş sınırına takılacak. Ancak bir de 80 bin yerine 5'te biri civarında bir kontenjan ile hac farizası yerine getirileceğinden dolayı, bu sene Türkiye'de katılım eşit şekilde azaltıldığı gibi düşük seviyede mümkün olabilecek" dedi.