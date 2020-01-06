Haç çıkarma töreni sırasında fenalaştı - Son Dakika
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Haç çıkarma töreni sırasında fenalaştı

6 saat önce

Fatih Balat sahilinde haç çıkarma ayini için denize atlayan Yunanistan vatandaşı bir kişi, soğuk suyun etkisiyle fenalaşarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Haç çıkarma töreni sırasında fenalaştı, System.String[]

Fatih Balat sahilinde haç çıkarma ayini için denize atlayan Yunanistan vatandaşı bir kişi, soğuk suyun etkisiyle fenalaşarak boğulma tehlikesi yaşadı. Denizden baygın halde çıkartılarak hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi devam ediyor.

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde ve Yeniköy'deki Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos, cemaat ve din adamlarının oluşturduğu kortej ile beraber dualar eşliğinde Balat sahile yürüdü.

Buradaki tören denize haç atılmasıyla başladı. Haçın denize atılmasıyla teknede bekleyen kişiler denize atladı. Bu esnada denize atlayanlardan Yunanistan vatandaşı öğrenilen bir kişi soğuk suyun etkisiyle hipotermi geçirdi. Durumu fark eden deniz polisleri, denizin içinde fenalaşan adama yardım için suya atladı. Denizden çıkartılan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Emrah Kuş/İHA)

Yunanistan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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