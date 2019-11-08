Son Dakika Haberleri: Hac farizası için ön kayıtlar Pazartesi başlıyor
Son Dakika Güncel Hac farizası için ön kayıtlar Pazartesi başlıyor

Hac farizası için ön kayıtlar Pazartesi başlıyor

6 saat önce

Hac ön kayıtlarının 11 Kasım Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.

Hac farizası için ön kayıtlar Pazartesi başlıyor, System.String[]

Hac ön kayıtlarının 11 Kasım Pazartesi günü başlayacağı bildirildi.


Malatya Müftülüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hac farizasını yerine getirmek isteyen hacı adaylarımızın ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Kasım 2019 tarihinde başlayacaktır. 2020 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlarımıza ön kayıt imkanı tanınmaktadır. Ön kayıtların 11 Kasım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasında www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla alınacaktır" denildi.


İlk defa başvuru yapacakların kayıtlarının alınacağı ifade edilip, geçtiğimiz yıllarda başvurusunu yapmış ancak kur'a da ismi çıkmamış olanların kayıtlarının ise otomatik olarak yenileneceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:10 Kaynak: İHA
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