Hac Farizasını Yerine Getirmek Üzere Kutsal Topraklara Gitmek İçin Başvuruda Bulunan 2 Milyon 213...
1 saat önce
IHAAW151630-GEN/27-12-2018- Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının hac kuraları yarın çekilecek.
IHAAW151630-GEN/27-12-2018
- Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının hac kuraları yarın çekilecek. 27.12.2018 15: 16: 30 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:22 Kaynak: İHA
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