Hac Farizasını Yerine Getirmek Üzere Kutsal Topraklara Gitmek İçin Başvuruda Bulunan 2 Milyon 213...

IHAAW151630-GEN/27-12-2018- Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının hac kuraları yarın çekilecek.

IHAAW151630-GEN/27-12-2018



- Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının hac kuraları yarın çekilecek. 27.12.2018 15: 16: 30 TSI

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