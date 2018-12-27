Son Dakika Haberleri: Hac Farizasını Yerine Getirmek Üzere Kutsal Topraklara Gitmek İçin Başvuruda Bulunan 2 Milyon 213...

Hac Farizasını Yerine Getirmek Üzere Kutsal Topraklara Gitmek İçin Başvuruda Bulunan 2 Milyon 213...

1 saat önce

IHAAW151630-GEN/27-12-2018- Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının hac kuraları yarın çekilecek.

Hac Farizasını Yerine Getirmek Üzere Kutsal Topraklara Gitmek İçin Başvuruda Bulunan 2 Milyon 213..., System.String[]
IHAAW151630-GEN/27-12-2018

- Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 hacı adayının hac kuraları yarın çekilecek. 27.12.2018 15: 16: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:22 Kaynak: İHA

Hac, Güncel
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