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Hac ibadeti için kutsal topraklara giden şehit ailesini havalimanından kaymakam uğurladı

17 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'un şehit anne ve babasını Zafer Havalimanı'ndan bizzat uğurlaması büyük takdir topladı.

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden şehit ailesini havalimanından kaymakam uğurladı, System.String[]
Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'un şehit anne ve babasını Zafer Havalimanı'ndan bizzat uğurlaması büyük takdir topladı.

Mart ayında Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Çayırbaşı köyünden olan Uzman Çavuş Yaşar Çakır'ın anne ve babası, Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu tarafından hac ibadeti için Zafer Havalimanı'ndan uğurlandı.

Şehit Annesi Hediye Çakır ve Şehit Babası Kadir Çakır, yaptıkları açıklamada, "Oğlumuz vatan için şehit oldu. Ancak İlçe Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu sanki bize onun acısını unutturdu. Her zaman yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. Rabbim nasip etti ve hac ibadeti için kutsal topraklara gidiyoruz. Bizleri uğurlamak için bizzat gelen Kaymakam oğlumuza sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim ondan razı olsun" ifadelerini kullandılar. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
Altıntaş, Kütahya, Anne, Yaşam
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