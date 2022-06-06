Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak

06.06.2022 10:30
Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak

Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak.

Bu yıl yapılacak hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan ve bu sene 37 bin 770 kişiyle sınırlandırılan hac ibadeti için son kafile de 5 Temmuz'da hareket edecek.

Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından dönüşler 14 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Suudi Arabistan makamlarının aldığı karar doğrultusunda sadece 65 yaş altındakilerin gidebileceği hac ziyareti için yolculardan iki doz aşı ve son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenecek.

Bu yıl yapılacak hac organizasyonunda 900 grup hocası, 200 kafile başkanı, 250 kadın irşat görevlisi ve havalimanları ile otellerde 600 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli görev alacak.

YORUMLAR
500
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Olağan Genel Kurulu toplandı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Olağan Genel Kurulu toplandı Çavuşoğlu: 'Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli' Çavuşoğlu: 'Orta Asya ve Kafkasya'nın istikrar ve refahına katkı sağlamak bizim dış politikamızın temeli' Akıncı için yeni 'hava-hava füze' çalışmaları sürüyor Akıncı için yeni 'hava-hava füze' çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Türkiye, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:30:49. #1.13#
SON DAKİKA: Hac ibadeti için Türkiye'den ilk kafile yarın yola çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement