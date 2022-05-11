Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika
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Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

11.05.2022 13:44

Hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan açıklama geldi. Erbaş, "9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'Hac İşlemleri E-Devlet Kapısında' uygulaması için 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda tanıtım programı düzenledi. Programa Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı.

"SİSTEMİN ALTYAPISINI VE PROGRAMLARINI OLUŞTURDUK"

Burada konuşan Ali Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umre başvuruları, kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

"İLAVE HİZMETLERİ HAC İŞLEMLERİ ÇATISI ALTINDA TOPLADIK"

Ali Erbaş, vatandaşın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim videolarının da e-Devlet'e eklendiğini söyleyerek, "Hac ön kayıt, kura-sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş- dönüş, otel bilgileri, kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler Hac İşlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşımız e-Devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir" diye konuştu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hac işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Hac işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek'

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, E-Devlet, Hac, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hac işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika


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